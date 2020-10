Ménès : “Ce sentiment diffus que cette équipe du PSG n’est pas véritablement coachée”

Un onze de départ trop peu créatif, pas d’envie, un coaching dangereux en fin de rencontre et sanctionné par un but de Marcus Rashford… les choix et l’attitude en bord de terrain de Thomas Tuchel sont très contestés depuis le PSG-Manchester United (1-2) hier soir. Le journaliste Pierre Ménès se joint aux critiques qui visent le technicien allemand.

“C’est une défaite largement méritée face à une équipe qui lui a été infiniment supérieure. Surtout au cours d’une première période consternante de la part des Parisiens, qui manquaient de rythme, d’envie, d’engagement et de cohérence tactique et qui a encaissé un but sur un penalty concédé par Diallo et transformé par Fernandes sur sa deuxième tentative, puisque sur la première Navas avait réalisé un bel arrêt mais avait bougé de cinq centimètres. À noter quand même que pour moi, il y avait aussi penalty sur l’action de Tuanzebe sur Mbappé, même si cette erreur d’arbitrage restera comme une péripétie“, juge Pierre Ménès sur son blog Canal+. “À la mi-temps, Tuchel a fait entrer Kean à la place du fantôme de Gueye et cela a été un peu mieux. Paris s’est créé quelques occases. Mais on sentait une fragilité défensive dans cette équipe coupée en deux. Le PSG a eu la réussite d’égaliser. Mais derrière Tuchel s’est trompé pour la deuxième fois de la soirée. La première, c’était d’aligner ce milieu à trois récupérateurs qui ne savent rien faire avec la balle. La seconde en manquant totalement d’humilité ou de lucidité – au choix – lorsqu’il a fait rentrer Rafinha à la place d’Herrera, en gardant ses quatre joueurs offensifs. Alors que c’était déjà miraculeux que Rashford et Martial n’aient pas déjà redonné l’avantage à MU. […] Sur le but vainqueur de Rashford, personne ne défend ni sur Pogba ni sur l’attaquant anglais. […] Il y a quand même ce sentiment diffus que cette équipe n’est pas véritablement coachée. Et ça commence vraiment à bien faire… Maintenant, une défaite inaugurale en LDC, c’est déjà arrivé au PSG, pas plus tard qu’il y a deux ans à Liverpool. Il y a de quoi se refaire la cerise dans ce groupe mais pour un récent finaliste de la compétition, cette défaite fait vraiment mauvais effet.”