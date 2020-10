Ménès : “C’est une programmation stupide et dangereuse”

Dans huit jours le PSG retrouvera la compétition à Nîmes (16 octobre), un match de Ligue 1 qui donnera le coup d’envoi d’une série intense de rencontres pour Paris (Manchester le 20, Dijon le 24, Istanbul le 28, Nantes le 31, Leipzig le 4 novembre). Bref, les joueurs seront bien occupés. Et dans ce contexte, il serait bien que les internationaux ne soient pas occupés par des matches amicaux inutiles comme le France-Ukraine (7-1). C’est le sentiment exprimé par Pierre Ménès.

“Alors que les Bleus joueront deux rencontres de Ligue des Nations, la première dimanche face au Portugal, la seconde mercredi prochain en Croatie, il faudra qu’on m’explique à quoi servait ce match amical. D’autant que le PSG, Rennes et Nîmes qui ont respectivement onze, six et cinq internationaux concernés par les matches, joueront deux jours plus tard. C’est une programmation stupide et dangereuse pour la santé des joueurs”, s’indigne Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “Alors je sais bien qu’il y a eu des élections à la Ligue mais je m’étonne qu’au niveau de la diffusion des matches du vendredi 16 et de l’inutilité de cet amical contre l’équipe Z de l’Ukraine, personne ne soit intervenu. Il paraît que ça fait rentrer du pognon dans les caisses. C’est vraiment le seul intérêt. En plus, cette sélection ukrainienne était décimée par la Covid à tel point que Shevchenko a dû faire appel au 4e gardien et mettre son entraîneur des gardiens de 45 ans qui était à la retraite depuis trois ans sur le banc. […] Je suis un peu désabusé de la manière dont tout ça est organisé et géré. A fortiori depuis qu’on sait que la phase de poules de la LDC va être concentrée sur moins de deux mois. C’est plus qu’inutile, c’est dangereux. Non, franchement je ne comprends pas à quoi servait ce match…”