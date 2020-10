Ménès : "Choix tactique ou façon d’emmerder Leonardo ?"

L’annonce par L’Equipe samedi avant le PSG-Dijon d‘une inversion des postes entre Marquinhos et Danilo Pereira a laissé perplexe. Mais force est de constater que Thomas Tuchel l’a fait sans que cela soit probant sur le terrain techniquement et tactiquement. C’est passé contre le DFCO mais cela ne sera pas toujours le cas. Le constat est partagé. Pierre Ménès le pense aussi. Le journaliste s’est dit hier atteint désormais d’une “Tuchelite aigue” avec ce commentaire “Je n’en peux plus…”

“Que pouvait-on attendre de ce PSG-Dijon ? Rien. On savait que Paris allait gagner largement. On savait que vu la période et le nombre d’absents, les joueurs de Tuchel n’allaient pas prendre de risques ni mettre une « intensité incroyable » comme le dit Tuchel. En jouant au petit trot, le PSG a gagné 4-0 avec un bon Neymar, un doublé de Kean et un autre de Mbappé. Mais le fait de match, c’est surtout que Tuchel veut, comme il l’a déclaré après le match, installer Marquinhos au poste de sentinelle. Moi je veux bien, mais qui va le remplacer en charnière centrale aux côté de Kimpembé ? Kehrer ? Diallo ? Danilo Pereira ?” demande Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “En Ligue 1 cela suffira largement. Pas en Ligue des Champions. Je ne sais pas si, pour Tuchel, c’est uniquement un choix tactique ou une façon d’emmerder Leonardo. Je pense qu’il y a un peu des deux. Il faut voir comment le directeur sportif va réagir en interne. En attendant, le club va jouer très gros mercredi à Istanbul, face à l’adversaire le plus faible de sa poule.”