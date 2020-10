Ménès : "Je pense que ça ne peut pas durer entre Leonardo et Tuchel"

Vendredi soir, lors de la large victoire du PSG face à Dijon (4-0), Thomas Tuchel a aligné une composition d’équipe pour le moins surprenante avec Marquinhos dans le rôle de sentinelle et Danilo Pereira en défense centrale, soit l’inverse des postes de prédilection des deux joueurs. Un choix inattendu qui a été interprété par une volonté du coach allemand de lancer un message à son directeur sportif, Leonardo. Pierre Ménès est revenu sur cette décision et les conséquences qui pourraient en découler.

“Je veux bien entendre les explications tactiques de Tuchel. (…) Marquinhos devrait jouer en défense centrale dans cette équipe. Surtout que le PSG a commis cette connerie monumentale de laisser partir Thiago Silva, affirme Ménès dans sa pastille Perrot Face Cam. Mettre Danilo en défense centrale, je pense que quand tu vas jouer contre des grosses équipes, ce n’est pas bon. Et puis les déclarations de Tuchel qui explique qu’il a besoin d’ un mec au coeur du jeu, il fait l’apogée de Marquinhos, à juste titre, mais qui dévalorise totalement un mec qui est là depuis deux matches. Ça n’a pas de sens, juge encore Ménès. (…) J’ai l’impression que Tuchel dit : ‘vous avez vu ce qu’il fait Leonardo, c’est un peu de la merde.’ Et je pense que ça ne peut pas durer, estime Ménès. Le club ne peut pas avancer, progresser et avoir de la stabilité avec un directeur sportif et un entraîneur qui se tirent la bourre comme ça. Il va falloir faire des choix.“