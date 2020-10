Ménès : “Kimpembe est passé dans une autre dimension cette saison”

Presnel Kimpembe fait partie des rares joueurs à avoir marqué des points lors du France-Portugal (0-0) hier soir. Le journaliste de Canal Plus Pierre Ménès se montre dithyrambique au sujet du défenseur du PSG qu’il note 7/10. “Il perd un point sur sa note mauvaise relance qui entraîne la frappe de Ronaldo en fin de match. Pour le reste, il a montré qu’il était passé dans une autre dimension cette saison. Hyper concentré, très saignant dans ses interventions… On peut presque dire aujourd’hui qu’il est le titulaire à ce poste d’axial gauche”, commente Pierre Ménès sur son blog.

Evidemment, en ce qui concerne Kylian Mbappé, la soirée a été plus compliquée. “Comme Giroud, il a eu peu de bons ballons. Il n’a pas beaucoup bougé en première période. On l’a plus vu après le repos, il s’est rendu disponible sans trop chercher à dribbler. De toute façon, il avait tellement peu d’espace et le ballon lui arrivait si tard dans le jeu que c’était difficile pour lui d’exister”, juge Pierre Ménès. “D’une manière générale, cette équipe ne joue pas de façon assez offensive pour qu’il puisse s’exprimer. C’est là que tu vois que Griezmann n’est pas Neymar…”

Les notes de Pierre Ménès : LLORIS (6) – PAVARD (5) VARANE (6) KIMPEMBÉ (7) HERNANDEZ (6) – KANTÉ (5) RABIOT (5) POGBA (7) – GRIEZMANN (3) GIROUD (4) MBAPPÉ (4)