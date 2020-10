Ménès : “La prestation du PSG a oscillé entre le pathétique et le médiocre”

Mercredi le PSG s’est imposé 2-0 à Istanbul contre Basaksehir grâce à un doublé de Moise Kean (64e et 79e). Une rencontre qui a ressemblé à d’autres matches européens au même stade de la compétition, sans aller plus loin le 1-0 à Galatasaray, en Turquie, en J2, la saison dernière. A priori agacé et remonté par les bugs de la chaîne Téléfoot, Pierre Ménès qualifie lui de “quasi-miraculeuse” la victoire du PSG à Istanbul (0-2) hier.

“La prestation parisienne a oscillé entre le pathétique et le médiocre, avec une première période infâme, sans mouvement, sans pressing, sans envie, sans solidarité. Rien. Le néant. Le tout agrémenté par la blessure de Neymar, qui était touché depuis l’échauffement et qui a tenté le coup”, commente Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “Le repli défensif a été catastrophique. Se faire ouvrir de cette façon par un bizut en LDC n’est pas rassurant du tout. Alors après, je veux bien que le PSG n’ait pas eu de préparation, qu’il déplore six blessés dont plusieurs joueurs majeurs dans l’entrejeu. OK. Mais franchement, avec l’équipe que Paris présentait sur le terrain, même sans Neymar il y avait largement de quoi faire mieux. Finalement, c’est l’invité surprise Moïse Kean qui a débloqué la situation. L’attaquant italien fait partie des satisfactions de ce match, avec Danilo qui ne s’est pas si mal débrouillé en charnière, Kurzawa qui vient de sortir deux bonnes prestations consécutives et évidemment Navas qui, comme malheureusement trop souvent, a été le sauveur du PSG sur les nombreuses tentatives turques. En revanche, quand Tuchel déclare à la fin de la rencontre qu’il ne comprend pas le débat sur la présence de Marquinhos au milieu, j’ai envie de lui demander s’il a vu le match. Le Brésilien, dont je ne suis d’ailleurs pas persuadé qu’il soit à 100% physiquement après avoir vu ses replis défensifs en trottinant – cela ne lui ressemble pas du tout -, a été effroyable au milieu du début à la fin. Il y a beaucoup de choses à régler au sein du club parisien et rien n’incite à l’optimisme pour la suite de cette phase de poules.”