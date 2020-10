Ménès : “Les joueurs sont vraiment pris pour des morceaux de viande”

Demain (21 heures, Canal+), le PSG recevra Dijon pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Thomas Tuchel sera privé de Gana Gueye (ischio-jambiers), Leandro Paredes (ischio-jambiers), Marco Verratti (ischio-jambiers), Juan Bernat (genou), Layvin Kurzawa et Angel Di Maria (suspendus). Et ce ne sera probablement pas tout car Thilo Kehrer et Mauro Icardi s’entraînent à part. Quant à Marquinhos (adducteurs), il est très incertain. Ce sont donc encore neuf joueurs qui devraient manquer demain au PSG au cœur d’un calendrier démentiel.

“En parlant de calendrier, je veux bien qu’on dise ce qu’on veut mais je trouve qu’en ce moment, les joueurs sont vraiment pris pour des morceaux de viande à devoir jouer tous les trois jours pendant six semaines. Il va forcément y avoir de la casse un peu partout, c’est mathématique”, commente Pierre Ménès sur son blog Canal Plus au terme de la série des matches européens. “Ça, plus les rencontres à huis clos dans tous les stades, c’est quand même globalement assez pénible à suivre. En même temps, si les clubs français avaient été un peu plus brillants, je serais peut-être un peu plus enthousiaste…”

Agenda du PSG