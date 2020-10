Ménès sur Danilo Pereira : “C’est le profil qu’il manquait au PSG”

Juste avant la fermeture du mercato, le PSG a accéléré son recrutement afin de combler les manques de son effectif. Ainsi le club de la capitale s’est renforcé avec les arrivées en prêt de Moise Kean (Everton), Danilo Pereira (FC Porto) et Rafinha (FC Barcelone). Dans sa vidéo “Pierrot face Cam”, Pierre Ménès a été questionné sur les recrutements de Danilo Pereira et Moise Kean, deux joueurs qui peuvent apporter leur qualité à l’effectif actuel du PSG (vidéo réalisée avant le recrutement de Rafinha).

“Je pense que ce sont deux bons renforts. Danilo Pereira est un vrai numéro 6, un vrai gabarit, 1m88, alors qu’on s’aperçoit que tous les milieux de terrain du PSG sont petits : Verratti (1m65), Gueye (1m74), Herrera (1m82) et même Paredes (1m80), ce n’est pas Goldorak. Là, on a un grand, costaud, méchant, teigneux, un vrai 6. Je pense évidemment que ce n’est pas une vedette mais le PSG en a suffisamment des vedettes. Je pense que c’est le joueur et le profil qu’il manquait au PSG, a exposé le chroniqueur du CFC, Pierre Ménès. Quant à Kean, je suis très content que le PSG ait pris un attaquant d’appoint parce qu’on s’aperçoit très souvent que Di María, Neymar Mbappé et Icardi sont tous alignés, en tout cas en Ligue 1. Donc à partir du moment où Kalimuendo est prêté au RC Lens, il fallait un attaquant de plus. Kean, on savait qu’il avait beaucoup de talent et qu’il était très prometteur à la Juventus. Il s’est planté à Everton, comme cela est arrivé à d’autres (…) La carrière d’un joueur n’est pas forcément linéaire, il y a des hauts et des bas. Je rappelle que lorsque Bernat a signé au PSG (lors de l’été 2018, ndlr), c’était le dernier des derniers et le remplaçant du remplaçant au Bayern. Cela avait encore été considéré comme un recrutement à la con et ce n’est pas loin d’être l’une des meilleures recrues du PSG ces dernières années. Donc, je pense que ce sont deux recrues intéressantes.”