Ménès : “Un mauvais début de campagne européenne pour le foot français”

Deux défaites (le PSG contre Manchester United et l’OM face à l’Olympiakos) et un nul (Rennes contre Krasnodar), les représentants français sont passés à côté lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Et la suite ne sera pas forcément réjouissante prévient Pierre Ménès.

“C’est un mauvais début de campagne européenne pour le foot français. On en a malheureusement pris l’habitude depuis des années, mais il ne faut jamais oublier de signaler qu’une fois de plus, on n’est pas au niveau“, juge Pierre Ménès sur son blog Canal Plus suite à la défaite de l’OM 1-0 en Grèce. “Le PSG a été cataclysmique, Rennes a fait un bon match mais n’a pris qu’un point à domicile face à l’équipe présumée la plus faible du groupe et Marseille a complètement raté son match face à l’équipe qui semble être son rival pour une place en Europa League. Alors cela va aller très vite puisque tout le monde va jouer chaque semaine pendant six semaines. Marseille aura donc l’occasion de réagir dès mardi au Vélodrome. Le problème, c’est qu’en face, ce sera Manchester City…” Le PSG sera lui mercredi (18h55) au Başakşehir Fatih Terim Stadyumu d’Istanbul pour affronter le champion de Turquie alors que le Stade Rennais sera à Séville. Et tous devront faire un résultat.