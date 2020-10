Mercato – Ni Brozovic, ni Skriniar ne rallieront le PSG (LP)

Le mercato ferme ses portes le 5 octobre prochain, ce qui fait relativement très peu de temps pour conclure des dossiers du côté du Paris Saint-Germain. D’autant plus que les rumeurs les plus souvent évoquées ces derniers jours semblent toutes s’évaporer les unes après les autres. Nouvel exemple ce samedi avec les pistes Marcelo Brozovic et Milan Skriniar du côté de l’Inter Milan. En effet, selon les informations du Parisien, le talentueux milieu de terrain croate et le rugueux défenseurs slovaque ne seront pas des recrues parisiennes durant ce marché des transferts. Une source milanaise a ainsi indiqué au quotidien francilien que cette opération était tout simplement infaisable d’ici au 5 octobre prochain. Les deux joueurs devraient rester interistes. Si Leonardo parvient à enrôler des éléments dans le peu de temps qui reste, ce ne seront donc pas Marcelo Brozovic, ni Milan Skriniar…