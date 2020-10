Michut et Xavi Simons parmi les 60 jeunes joueurs les plus prometteurs

Édouard Michut est l’un des jeunes joueurs prometteurs au sein du PSG. Le jeune milieu de terrain (17 ans) a d’ailleurs signé il y a quelques semaines son premier contrat professionnel avec les Rouge & Bleu. Ce vendredi, The Guardian a dévoilé sa liste des 60 joueurs les plus prometteurs nés en 2003. Et dans cette liste figure Édouard Michut, qui a eu l’opportunité de jouer avec l’équipe professionnelle lors du match amical contre Sochaux le 5 août dernier (1-0). Son coéquipier en U19, Xavi Simons est également présent dans cette liste comme deux autres joueurs du championnat de France, Rayan Cherki (Lyon) et Amir Arli (Dijon).