Micoud : “Ce n’est pas possible que Tuchel dise que Danilo est un défenseur”

Johan Micoud se joint à la liste des observateurs qui ne comprennent pas les choix de Thomas Tuchel. L’ancien meneur de jeu trouve même choquant que l’entraîneur allemand se permette d’envoyer Danilo Pereira derrière après deux entraînements et un match pour permettre le placement de Marquinhos en sentinelle, le poste de prédilection de l’international portugais.

“Si le PSG avait recruté un défenseur et que Marquinhos était resté au milieu, il n’y aurait pas eu de débat. Le plus gênant c’est de recruter un vrai numéro 6, une sentinelle, qui joue depuis des années à ce poste, qui y joue en sélection nationale, et au bout d’un seul match tu lui dis : “on te fout derrière”. Selon moi, c’est ça le plus choquant”, a commenté Johan Micoud lors de l’EDS. “Ce n’est pas possible que Thomas Tuchel dise que Danilo c’est un défenseur. C’est une justification de son choix mais c’est faux ! D’ailleurs, dans ce cas là pourquoi lors du premier match il l’a mis en n°6 ? Quel club met 20M€ (montant de l’opération globale pour Danilo Pereira) sur la table pour ne pas faire jouer la recrue à son poste ?”