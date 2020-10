Micoud : “Je pense que le PSG a besoin d’un joueur comme Aouar”

Dans son édition du jour, l’Equipe indique que le PSG serait intéressé par le recrutement du joueur lyonnais, Houssem Aouar. Pas pour cet été mais pour l’été 2021. Mais pour Johan Micoud, Aouar serait une bonne recrue pour le milieu de terrain parisien mais…

“Au milieu de terrain, on disait qu’il y avait un monde d’écart entre le PSG et le Bayern, mais aussi toutes les grandes équipes qui gagnent la Ligue des Champions. Ils ont un milieu de terrain travailleur et qui a aussi des pieds. Donc si on se demande si Paris a besoin de joueurs comme Aouar, je pense que oui, il rentre dans les cases pour passer un cap“, assure Micoud dans l’EDS. Mais l’ancien international français estime que si Houssem Aouar veut passer un cap il doit plutôt rejoindre comme le Bayern. “Après, il faut qu’il passe un cap lui aussi. C’est un joueur extraordinaire sur certains matches, il l’a démontré dans de très grands matches de Ligue des Champions. Mais il a tendance à s’endormir. Donc est-ce que c’est le PSG qui le fera grandir ? C’est encore un point d’interrogation pour moi. Je lui conseillerais plus un club plus structuré comme le Bayern, la Juve ou le Real pour passer un cap.“