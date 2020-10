Micoud : “Mbappé, dès qu’il ne passe plus en vitesse, il n’y a pas un truc qui change”

Johan Micoud, consultant de la chaîne L’Equipe, a donné un 3/10 à Kylian Mbappé pour son match hier avec le PSG contre Manchester United (1-2). Une note faible qui vient sanctionner un manque d’adaptation chez le jeune attaquant. “Mbappé, il faut qu’il ait une volonté de progresser. Il est déjà très haut chez les grands attaquants, mais il y a un truc très juste qu’avait dit Michel Platini et tout le monde lui est tombé dessus : Mbappé doit progresser dans le petit jeu, les petits périmètres. Techniquement, il faut qu’il progresse. Platini a raison, Xavi aussi, dès qu’il ne passe plus en vitesse, c’est fini, il n’y a pas un truc qui change. Si ces mecs là parlent de cette manière là, il faut qu’il imprime. Il faut qu’il progresse à partir de ça et qu’il développe son jeu. Il faut qu’il joue autrement quand il a quelqu’un face à lui qui va très vite”, a commenté l’ancien meneur lors de l’EDS.