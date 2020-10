Morroni : “Il faut être concentré et sûre de nous”

Après la trêve internationale, les Féminines du PSG sont de retour ce week-end pour un derby à domicile contre Fleury. Avant cette rencontre, Perle Morroni s’est confiée sur la forme de l’équipe et les ambitions du club cette saison.

“On est heureuse de retrouver l’équipe, de se retrouver toutes ensembles. On aborde cette rencontre avec beaucoup de concentration. Nous voulons les trois points de la victoire, Tout reste à faire, il nous faut absolument ces 3 points, on sait que Fleury ce n’est jamais simple, explique Morroni comme le relaye le club sur son site officiel. Il faut être concentré et sûre de nous. (…) Il ne faut jamais lâcher… Nous n’avons pas pu terminer la saison dernière, il est difficile de savoir ce qui aurait pu se passer. On a la chance de pouvoir à nouveau accomplir nos objectifs, et nous n’avons qu’une ambition, celle de gagner et de prouver ce que nous valons.“