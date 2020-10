Moulin : “Le seul regret de la partie, c’est de ne pas être revenu à 3-2”

Le SCO d’Angers a été surclassé ce soir sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG (6-1) en ouverture de la sixième journée de Ligue 1. Stéphane Moulin, entraîneur du club angevin a regretté l’occasion du 3-2 de son équipe, qui dans la foulée a encaissé le but du 4-1 par l’intermédiaire de Julian Draxler.

“Le seul regret que j’ai de la partie, c’est de ne pas être revenu à 3-2 car la différence entre les deux équipes elle, existait. Dans l’expression collective, on a réussi quelques fois à les mettre en difficulté. On aurait pu revenir à 2-3, assure Moulin sur Téléfoot La Chaîne. La victoire des Parisiens ne se discute pas, mais le score est sévère. Ils ont remis les pendules à l’heure en termes d’efficacité. C’est un lieu difficile ici, on le sait. Moi, dans le secteur défensif, je suis beaucoup touché car il nous manquait beaucoup de joueurs. Ça fait beaucoup d’absences pour un match de ce niveau. Ça n’explique pas tout, mais à un moment donné ça finit par faire défaut.“