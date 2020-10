Moulin : “On ne va pas à Paris pour faire 0-0. On y va pour gagner”

Demain soir à 21 heures (Téléfoot), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le SCO Angers en ouverture de la 6ème journée de Ligue 1. Les Parisiens (7e, 9 points) devront enchaîner une quatrième victoire de rang en Championnat pour se rapprocher du podium. De son côté, le SCO Angers (8e, 9 points) souhaite poursuivre sur sa lancée après la victoire face au Stade Brestois (3-2) la semaine passée. À la veille du déplacement à Paris, l’entraîneur du SCO – Stéphane Moulin – s’est présenté en conférence de presse pour évoquer la confrontation face aux Parisiens.

“Le PSG restera toujours un match à part. On sait qu’ils vont avoir la possession. C’est toujours un honneur de jouer contre le PSG et de rencontrer des joueurs comme Neymar, Mbappé, pour ne citer qu’eux. On prend beaucoup de plaisir. Il faut se rendre compte de la chance que l’on a, a déclaré Stéphane Moulin en conférence de presse d’avant-match. Notre objectif est aussi d’empêcher au mieux Paris de développer facilement son jeu. On ne va pas à Paris pour faire 0-0. On y va pour gagner (…) La signature d’Alexandre Letellier au PSG ? Je suis très content pour Alex Letellier. C’est une belle histoire.”