Moutinho estime que Mbappé est face à un choix difficile

Alors à l’AS Monaco, le milieu de terrain portugais João Moutinho (34 ans) avait côtoyé le jeune Kylian Mbappé. Depuis les Wolverhampton Wanderers où il évolue désormais, le lusitanien voit bien l’attaquant français en Premier League. Mais il estime qu’avant tout pour le champion du monde le choix sera complexe alors que le PSG va vouloir prolonger son contrat. Il est lié jusqu’en 2022 avec le club de la capitale.

“ Tout ce que j’ai vu quand il a débarqué (avec les pros) me faisait dire qu’il serait un jour un des prétendants au Ballon d’Or… Il n’y avait pas que son talent. Il y avait aussi son comportement. Mbappé a toujours démontré une énorme envie d’apprendre. Il était à l’écoute des anciens, du staff. C’est ce qui construit les grands joueurs. J’espère qu’il va garder cet état d’esprit car c’est le secret pour continuer à progresser. Je sais la bonne personne qu’il est, et je suis très content de son succès“, commente João Moutinho dans France Football. “L’avenir de Mbappé ? PSG, Liverpool ou le Real ? L’Angleterre est la meilleure Ligue du monde. Vu comment il aime le football, je sais qu’il adorerait jouer ici. Mais ce n’est pas une décision facile. Rester ou tenter une nouvelle aventure, c’est à lui de décider. Et de savoir ce qui est le mieux pour lui… ”