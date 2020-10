Nagelsmann : “On va avoir deux matchs importants contre l’une des meilleures équipes d’Europe”

Le RB Leipzig s’est très largement incliné hier soir sur la pelouse d’Old Trafford contre Manchester United (5-0). Le club allemand qui va maintenant affronter le PSG deux fois de suite (mercredi 21 heures et le 24 novembre 21 heures). Et Julian Nagelsmann – coach de Leipzig – a fait savoir que son équipe allait aborder différemment la double confrontation face au Rouge & Bleu comparé à la demi-finale (3-0) de l’été dernier.

“On va avoir deux matchs importants contre l’une des meilleures équipes d’Europe. On va devoir jouer de manière un peu différente que ce que nous avons fait en demi-finale la saison dernière, assure Nagelsmann pour RMC Sport. Nous n’étions pas si mauvais mais nous avions perdu. Maintenant nous devons gagner. Un match, ce serait bien, les deux ce serait parfait. On devra montrer un autre visage lors de ces deux matches.”