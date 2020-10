Nantes/PSG : le groupe effectivement sans Florenzi

Angel Di Maria suspendu (4e match sur 4 à purger en L1), Juan Bernat, Neymar, Julian Draxler, Marco Verratti, Leandro Paredes et Mauro Icardi indisponibles, Alessandro Florenzi laissé au repos à Paris. La liste des défections pour le match face au FC Nantes ce samedi soir (à 21h00, en direct sur Canal Plus), dans le cadre de la 9e journée de la Ligue 1, est conforme à ce qui était attendu. Huit joueurs en moins, le PSG reste dans sa moyenne depuis la rentrée. Vingt joueurs voyagent en Loire-Atlantique. Et dans le lot seulement trois attaquants.

Le groupe du PSG face à Nantes (20 joueurs)

Gardiens (3) : Navas, Rico, Randriamamy

Navas, Rico, Randriamamy Défenseurs (8) : Kimpembe, Marquinhos, Kehrer, Diallo, Kurzawa, Dagba, Bakker, Pembélé

Kimpembe, Marquinhos, Kehrer, Diallo, Kurzawa, Dagba, Bakker, Pembélé Milieux (6) : Gueye, Pereira, Herrera, Rafinha, Fadiga, Ruiz

Gueye, Pereira, Herrera, Rafinha, Fadiga, Ruiz Attaquants (3) : Kean, Mbappé, Sarabia

9e journée de Ligue 1 Uber Eats – Samedi 31 octobre 2020 à 21 heures au stade de la Beaujoire (à huis clos) – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre : H Ben El Hadj – VAR : Delajod et Schneider

FCN : Lafont – Appiah, Abeid, Castelletto, Traoré – Touré (c), Louza – Coco, Blas, Simon – Kolo Muani

: Lafont – Appiah, Abeid, Castelletto, Traoré – Touré (c), Louza – Coco, Blas, Simon – Kolo Muani Remplaçants : Petric (g), Basila, Walongwa, Chirivella, Pereira de Sa, Bamba, Edmond, Augustin, Ndilu.

: Petric (g), Basila, Walongwa, Chirivella, Pereira de Sa, Bamba, Edmond, Augustin, Ndilu. Entraîneur : Gourcuff