Nantes / PSG – le match en chiffres

Ce soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Nantes dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Nantes, un adversaire qui réussi aux Rouge & Bleu qui n’ont perdu qu’une fois en 25 matches face aux Nantais (17 avril 2019, 22 victoires, deux nuls). Le PSG qui a d’ailleurs marqué au moins un but lors de ses 22 matches contre Nantes, meilleure série en cours. Ce Nantes / PSG sera d’ailleurs le 99e match entre les deux équipes. C’est la quatrième équipe à avoir joué le plus de fois le PSG derrière Bordeaux (105 matches), Monaco (103 matches) et Lyon (100 matches) rapporte Michel Kollar – historien du PSG – sur son site internet Paris.canal-historique. Si Presnel Kimpembe joue ce soir, il portera le maillot du PSG pour la 150e fois. Enfin, Moise Kean est le deuxième attaquant parisien a marqué deux doublés lors de ses quatre premiers matches après Zlatan Ibrahimovic (saison 2012-2013).