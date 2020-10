Nantes / PSG : quel onze choisira Thomas Tuchel ?

C’est un match à Nantes (à 21 h, en direct sur Canal Plus), quinzième de la Ligue 1, qui attend le PSG dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Pour rappel Angel Di Maria est suspendu (4e match sur 4 à purger en L1), Juan Bernat, Neymar, Julian Draxler, Marco Verratti, Leandro Paredes et Mauro Icardi sont indisponibles. Quant à Alessandro Florenzi, il devrait rester au repos à Paris. Huit joueurs en moins, le PSG reste dans sa moyenne depuis la rentrée. La rotation d’effectif se fera donc dans les limites du moment. Toutefois, Thomas Tuchel pourrait avoir l’opportunité de changer sa défense en lançant quatre doublures : Colin Dagba, Thilo Kehrer, Abdou Diallo et Mitchel Bakker. Ainsi Presnel Kimpembe, Danilo Pereira et Marquinhos pourraient être ménagés. Au milieu de terrain, Gana Gueye pourrait officier en sentinelle, épaulé par Ander Herrera et Rafinha. En attaque, Pablo Sarabia va remplacer Angel Di Maria à droite. Faute de combattants, Moise Kean et Kylian Mbappé seront probablement invités à débuter la rencontre contre les Canaris. Christian Gourcuff est privé de quatre défenseurs (Nicolas Pallois, Sébastien Corchia, Andrei Girotto et Fabio). Jean-Charles Castelletto et Mehdi Abeid devraient donc former une charnière centrale inédite. Sur les côtés, on s’attend à voir Dennis Appiah et Charles Traoré. Le PSG devra enfin se méfier de la vitesse de Moses Simon, Marcus Coco, Ludovic Blas, Kolo Muani, voire d’un Titi, Jean-Kévin Augustin.

Feuille de match du FC Nantes / PSG

9e journée de Ligue 1 Uber Eats – Samedi 31 octobre 2020 à 21 heures au stade de la Beaujoire (à huis clos) – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre : H Ben El Hadj – VAR : Delajod et Schneider

: Lafont – Appiah, Abeid, Castelletto, Traoré – Touré (c), Louza – Coco, Blas, Simon – Kolo Muani Remplaçants : Petric (g), Basila, Walongwa, Chirivella, Pereira de Sa, Bamba, Edmond, Augustin, Ndilu.

: Petric (g), Basila, Walongwa, Chirivella, Pereira de Sa, Bamba, Edmond, Augustin, Ndilu. Entraîneur : Gourcuff