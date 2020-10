Navas : “Je suis content d’aider mon équipe”

Avec un effectif amputé de nombreux joueurs, le PSG s’est imposé largement face au FC Nantes (3-0) et enchaîne un septième succès de rang en Ligue 1. Auteur d’une parade décisive sur pénalty, Keylor Navas est revenu sur la prestation parisienne au micro de Canal Plus.

Le brassard de capitaine et la prestation du PSG

Navas : “Oui, aujourd’hui j’étais capitaine, j’ai eu la confiance. Je suis content d’aider mon équipe. Le niveau de jeu de l’équipe ? Je pense que l’équipe a fait une bonne partie. Nous avons beaucoup de blessés. Il y a eu des coéquipiers qui ont l’opportunité de jouer et ils l’ont bien fait. C’était une équipe unie. Nous sommes contents et nous espérons pouvoir récupérer des coéquipiers dans les prochains matches pour être plus fort.”

Compliqué pour un gardien d’avoir une défense qui change souvent ?

Navas : “Normalement, on est habitués à jouer avec des coéquipiers. Je pense que ceux qui sont entrés en jeu ont été bon. Je leur parle beaucoup, c’est important de beaucoup communiquer. Et au final pendant les entraînements aussi on travaille pour ces situations. On est préparés pour ça.”

Le match face à Leipzig

Navas : “On voudra toujours gagner les matches en Ligue des champions, peu importe l’adversaire que nous avons. Leipzig est un grand rival. On est heureux de jouer contre eux mais tous les matches sont différents et nous allons tenter de gagner les deux matches.”

Son pénalty arrêté

Navas : “Oui, grâce à Dieu j’ai réussi à l’arrêter une nouvelle fois (un pénalty arrêté face à ManU avant d’être retiré, ndlr), je suis très content. J’aide l’équipe. L’entraîneur des gardiens m’aide à arrêter ce genre de situation. Je suis heureux de pouvoir arrêter des penalties.”