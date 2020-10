Virevoltant balle aux pieds, soyeux dans ses prises de balle et insaisissable lorsqu’il enchaîne les petits appuis, Neymar Jr est sans nul doute l’un des joueurs les plus fantasques et techniques de sa génération. Une statistique met d’ailleurs en exergue ce constat : Neymar est le joueur qui subit le plus de fautes au sein des cinq grands championnats.

On le sait, Neymar Jr subit un nombre de fautes assez ahurissant en Ligue 1, ce qui pousse certaines personnes à regretter un manque de protection par les arbitres. L’observatoire du football (CIES) apporte, en tout cas, une statistique qui confirme bien que le Ney est un joueur qui obtient un nombre de coup-francs assez conséquent. En effet, selon cette étude, l’attaquant auriverde est le joueur qui, en termes de ratio minutes jouées / fautes, subit le plus de fautes au sein des cinq grands championnats avec une obstruction toutes les 20 minutes et 39 secondes. Ce qui représente 14 fautes depuis le début de l’exercice en cours. Dans ce top 4, on retrouve également deux autres attaquants de Ligue 1 : Angelo Fulgini à la deuxième position (Angers, 20, 56) et Ignatius Ganago (Lens, 21, 28). Yangel Herrera (Grenade, 21,24) se place, lui, à la troisième position.