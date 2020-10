Neymar et Mbappé dans le top 7 des footballeurs sur Instagram

Ce soir un millier de spectateurs pourront admirer au Stade de France dans le cadre du match des Bleus contre le Portugal un Instagrameur star accessoirement footballeur de classe internationale : Cristiano Ronaldo. Le joueur de légende lusitanien âgé de 35 ans est le roi des footballeurs sur le célèbre réseau social. Et de très loin. Suivi par près 239 millions de personnes, CR7 écrase Lionel Messi (167 millions de suiveurs) et Neymar (142 millions). Parmi le top 10 de joueurs confirmés depuis longtemps, on trouve le petit jeune qui monte : Kylian Mbappé (presque 44 millions de followers). Mais il reste beaucoup de chemin à parcourir pour l’attaquant du PSG qui a faim de records. Toutefois la quatrième position occupée par James Rodríguez (46,3 millions) semble atteignable à moyen terme.