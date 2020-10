Neymar forfait jusqu’à la prochaine trêve internationale (RMC Sport)

Décidément, le début de saison du Paris Saint-Germain ressemble à un long chemin de croix pour ses joueurs. Entre les cas de Covid, les suspensions et blessures en tout genre, le PSG perd quasiment un membre de son effectif lors de chaque rencontre. La dernière victime en date s’appelle Neymar Jr. Sorti pour une gêne à l’adducteur avant la première demi-heure de la rencontre face à l’Istanbul Basaksehir ce mercredi en Ligue des Champions, le Brésilien a réalisé des premiers examens ce jeudi et les résultats ne sont pas vraiment positifs.

En effet selon les informations de RMC Sport via son journaliste Mohammed Bouhafsi, Neymar Jr souffrirait d’une lésion à l’adducteur d’après une “source proche du joueur”. Cette blessure l’éloignerait des terrains jusqu’à la prochaine trêve internationale, et pourrait donc lui faire manquer les deux matches de championnat face à Nantes et Rennes, mais aussi et surtout la rencontre de Ligue des Champions face au RB Leipzig.

En attente d’une confirmation officielle, ces premiers échos ne vont pas rassurer Thomas Tuchel, qui compte aujourd’hui énormément d’absents majeurs au sein de son équipe…

[MAJ 19h00] Le quotidien L’Équipe annonce sur son site internet que Neymar est d’ores et déjà forfait face à Nantes ce week-end et “très incertain” pour la rencontre face au RB Leipzig. Il est précisé que le club de la capitale va communiquer ce jeudi soir sur la nature exacte de la blessure du Brésilien.

[MAJ 20h00] Le journal Le Parisien confirme les informations de RMC Sport et annonce que Neymar Jr sera absent au moins jusqu’à la trêve internationale. Le Brésilien pourrait même ne pas rejoindre sa sélection nationale pour se remettre pleinement de sa lésion au mollet.