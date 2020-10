Nikola Karabatic opéré avec succès

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit face à Ivry lors d’une rencontre de Lidl Starligue, Nikola Karabatic sera absent des parquets à minima six mois. Ce mercredi, le club parisien nous indique, par le biais d’un communiqué publié sur le site officiel rouge et bleu, que l’intervention sur le genou de l’international tricolore s’est, en tout cas, bien passée ce matin entre les murs de la Clinique du Sport de Paris : “L’arrière gauche parisien, blessé lors du dernier match de Lidl Starligue face à Ivry, il y a 10 jours, a subi un ligamentoplastie du ligament croisé antérieur, réalisée par le docteur Yoann Bohu. Il débutera sa rééducation dans les prochains jours et devrait être indisponible pour une durée estimée à plusieurs mois“, peut-on lire sur ce communiqué concernant Nikola Karabatic.