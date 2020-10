Nikola Karabatic rassurant après sa grave blessure

C’est la mauvaise nouvelle de la journée pour le PSG Handball. Touché dans le derby face à Ivry (25-35), Nikola Karabatic s’est blessé au genou. Le Français souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit comme l’a annoncé le club dans un communiqué. Interrogé par L’Équipe après que le diagnostic soit tombé, le demi-centre s’est voulu rassurant.

“J’ai été déçu et triste, bien sûr. Je me sentais bien physiquement. Quand tu te blesses, tu cherches forcément une raison. Mais il n’y en a pas forcément. Une blessure peut arriver à tout moment, explique Karabatic. Cela m’arrive maintenant. Je suis triste surtout de laisser mon équipe et de ne pas pouvoir l’aider sur cette saison qui va être longue et difficile. Mais c’est le sport. Il y a des choses plus graves dans la vie.“