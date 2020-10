Nîmes / PSG : les notes des Parisiens

“Pour toi mon pote !” Ce sont les mots de Kylian Mbappé à destination du petit Lucas qui lutte contre la maladie après l’ouverture du score. Oui, l’attaquant était sur le terrain et motivé 48 heures après une rencontre en Croatie avec les Bleus. Intenable, la star du PSG ce soir s’est offert un doublé au stade des Costières, et il aurait pu marquer plus sans un Reynet performant. Il faut dire que l’exclusion rapide de Loïck Landre suite à un coup de karaté sur Rafinha a placé le PSG dans un certain confort à Nîmes ce soir (0-4). Le Brésilien a joué une bonne heure et s’est déjà offert une passe décisive. Rayon offensif, on a vu un Alessandro Florenzi diabolique. Outre des centres parfaits, l’Italien a trouvé deux poteaux avant de marquer ! Pablo Sarabia peut se targuer d’avoir été passeur et buteur. Bref, beaucoup d’occasions et beaucoup de buts pour le PSG malgré une liste interminable d’absences. Leandro Paredes a d’ailleurs rejoint l’infirmerie suite à une blessure aux ischio-jambiers après quelques minutes de jeu seulement. Au rayon des satisfactions on citera aussi Mitchel Bakker qui enchaine les matches et progresse de sortie en sortie, avec du volume et de bons centres. Bref, la soirée dans le Gard a été meilleure qu’escomptée. Le PSG a pris les commandes de la Ligue 1 avec 15 points. Seuls Lille (14) et Lens (13) peuvent encore passer devant.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas (5.5) Florenzi (8) Diallo (6) Kimpembe (6,5) Bakker (6) Sarabia (6,5) Herrera (6) Gueye (5.5) Kean (5) Rafinha (7) Mbappé (8)