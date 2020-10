Nîmes-PSG : Quelle équipe alignera Thomas Tuchel ?

Ce soir le PSG retrouvera la Ligue 1 Uber Eats avec un match à Nîmes qui rappellera le premier de la saison à Lens (perdu 1-0). En effet, Paris est d’autant plus décimé que dans quatre jours il y a la réception de Manchester United en ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions, et qu’il s’agît d’être prudent avec les organismes des internationaux aptes mais fatigués.

Rappelons le panorama : Marco Verratti et Julian Draxler sont touchés aux ischios et tendon d’Achille, Marquinhos à l’adducteur. A ceux là il faut ajouter trois suspensions pour le Nîmes-PSG : Marquinhos, Layvin Kurzawa et Angel Di Maria. Quant à Colin Dagba et Danilo Perreira, ils sont cas contacts au Covid (Caqueret/Cristiano) et incertains. Ander Herrera, qui n’est plus positif au coronavirus, pourrait lui participer au déplacement dans le Gard. On n’oublie pas que Juan Bernat est blessé longue durée et Thilo Kehrer (adducteurs) indisponible pour plusieurs semaines. Enfin, Mauro Icardi s’est blessé mercredi à l’entraînement (ligament latéral interne d’un genou). Difficile de faire pire. D’autant plus qu’il serait inconsidéré de faire jouer aujourd’hui Kylian Mbappé et Neymar, forcément très fatigués par les matches en sélection et les voyages. Thomas Tuchel devra donc composer le meilleur onze possible avec Navas, Florenzi, Diallo, Kimpembe, Bakker, Gueye, Rafinha, Sarabia, Kean et peut-être Dagba, Herrera ou Paredes en plus de quelques jeunes (Fadiga, Ruiz) et un revenant (Jesé). Dans la presse, on trouve des simulations du onze de départ du PSG différentes au milieu de terrain et en attaque (voir ci-dessous).

Nîmes Olympique / PSG

Match de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats au stade des Costières de Nîmes ce vendredi 16 octobre 2020 à 21 heures | Diffuseur : Téléfoot | Arbitre : Turpin | VAR : Gautier

NO : Reynet – Burner, Landre, Miguel, Paquiez – Ripart (c), Deaux, Fomba – Eliasson, Denkey, Koné

Remplaçants parmi : Dias, Martinez, Meling, Alakouch, Cubas, Ahlinvi, Majuga, Roux, Aribi

