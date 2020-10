Nouma : “Basaksehir, cela n’a rien à voir avec le PSG”

Istanbul Basaksehir et le PSG vont s’affronter en match officiel pour la première fois. Et pour cause puisque le FC Erdogan n’existe que depuis 2014. Depuis une défaite sur la pelouse du Galatasaray en décembre 2000 (0-1), le PSG reste sur 5 matches sans défaite en compétition européenne contre des clubs turcs (4 victoires, 1 nul). Une tendance à affirmer ce mercredi au Stade Fatih Terim, devant seulement 300 spectateurs en loge. Pour l’ancien attaquant du PSG star en Turquie et résident du pays, Pascal Nouma, l’affiche s’annonce déséquilibrée. C’est ce qu’il a expliqué au site leparisien.fr. “Basaksehir, cela n’a rien à voir avec Paris, ils font leur apprentissage du très haut niveau avec cette première expérience en Ligue des champions”, souligne Pascal Nouma. “C’est une équipe qui joue très très bien au ballon. Mais face au PSG, ce sera très difficile pour eux. Je ne vois pas Paris se faire surprendre par cette équipe.“