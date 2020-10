Officiel : Danilo Pereira débarque au PSG en prêt

Cet été, Leonardo avait annoncé la couleur pour le mercato du PSG. Avec la crise économique qui touche le monde du football, le club de la capitale devait se montrer “créatif” pour réaliser des coups sur le marché des transferts. Le Brésilien a tenu parole et offre un renfort de poids à Thomas Tuchel qui réclamait des recrues. C’est une piste apparue ces dernières heures qui s’est finalisée rapidement. C’est officiel, le PSG a annoncé le recrutement sous la forme d’un prêt avec option d’achat de Danilo Pereira (29 ans). Au PSG, il portera le numéro 15.

“Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Danilo Pereira. Arrivé en provenance du FC Porto, le milieu portugais de 29 ans est prêté au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2021. Ce prêt est assorti d’une option d’achat“, indique les Rouge & Bleu dans un communiqué.

L’international portugais qui a hâte de relever le défi de jouer pour le PSG, un des plus grands clubs d’Europe. “C’est un nouveau challenge qui s’offre à moi. Faire parti du Paris Saint-Germain sera un beau et grand défi, à la hauteur de mes ambitions. Rejoindre l’un des plus grands clubs d’Europe et du monde est un aboutissement dans ma carrière, et j’espère pouvoir apporter beaucoup à Paris ainsi qu’à ses supporters »

Joueur majeur du FC Porto depuis 2015, le Portugais est un milieu de terrain reconnu à travers l’Europe et qui a longtemps été annoncé dans le viseur des Rouge et Bleu. International avec la Seleção à 39 reprises, Danilo Pereira possède une solide expérience au plus haut niveau. Le joueur vient renforcer un poste orphelin de Thiago Motta depuis son départ à la retraite et aura la lourde tâche de faire oublier l’Italien.