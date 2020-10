Paisley : “La dimension physique de Kean est vraiment une plus-value”

Moise Kean s’impose petit à petit comme une alternative crédible à Mauro Icardi. Avec quatre buts en deux matches, Moise Kean réalise un bon intérim même s’il pourrait continuer d’être aligné dans le onze de départ de Thomas Tuchel lorsque l’Argentin (27 ans) sera apte à jouer. Grégory Paisley, ancien défenseur parisien (1996-2001), a comparé le profil des deux attaquants parisiens.

“Sportivement ce qu’il fait n’est pas surprenant, mais sa facilité d’adaptation à l’équipe l’est un peu plus. Il semble très bien digérer son arrivée malgré son âge. Le plus impressionnant est l’impact et la puissance qu’il apporte. […]Il est capable de caler des ballons et de dominer dans les airs, sa dimension physique est vraiment une plus-value, s’enflamme Paisley dans une interview accordée au Parisien. Icardi est un joueur fabuleux dans les 16 mètres grâce à son art du placement, mais Kean met à la fois de l’impact tout en étant capable de combiner avec Mbappé et Neymar qui aiment multiplier les touches de balle.“