Palatsi : “Danilo Pereira ? C’est un profil que le PSG ne possédait pas”

Il ne reste que quelque détails à régler mais ce n’est qu’une question de temps. Avant la fin de ce mercato estival, particulièrement long, Danilo Pereira (29 ans) devrait bien débarquer au PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Joueur majeur du FC Poto ces dernières saisons, le Portugais possède une solide expérience du haut niveau. Pour Le Parisien, Jérôme Palatsi, recruteur pour Montpellier au Portugal, a décrypté le jeu du milieu de terrain.

“C’est un profil que le PSG ne possédait pas. Il est plus physique que technique mais c’est un très bon joueur, titulaire indiscutable avec Porto. C’est une solution de plus pour l’entraîneur qui peut conserver Marquinhos en défense centrale, explique Palatsi dans les colonnes du journal français. Danilo est agressif, récupère des ballons, possède l’expérience du haut niveau, il impose son physique aux adversaires et il n’a pas les pieds carrés. Après, ce n’est pas Verratti dans la relance.“