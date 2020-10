Paqueta revient sur son choix de ne pas rejoindre le PSG en 2018

Durant l’été 2018, Lucas Paqueta avait été évoqué comme possible nouveau joueur du PSG. Il avait finalement rejoint l’AC Milan dont le directeur sportif se nommait…Leonardo. L’hiver dernier le nom de Paqueta est revenu dans les informations mercato autour des Rouge & Bleu. Le Brésilien (23 ans) va bien jouer en Ligue 1 cette saison mais à Lyon. Lucas Paqueta est revenu sur son non transfert au PSG lors de l’été 2018. “Il y a eu diverses raisons. Il y avait plusieurs clubs en concurrence, rappelle l’ancien Milanais pour Téléfoot. J’étais à Flamengo et Leonardo était à l’AC Milan. Il m’a contacté, et c’est quelqu’un que j’admire beaucoup et qui m’a toujours bien traité. J’ai adhéré à son discours. C’est ce qui explique le choix de l’AC Milan à ce moment-là.”