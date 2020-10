Paredes et Dagba victorieux avec l’Argentine et les Bleuets

Sans Angel Di Maria ni Mauro Icardi mais avec Leandro Paredes l’équipe nationale argentine s’est imposée 1-0 face à l’Équateur à La Bombonera dans le cadre des qualifications au Mondial 2022 du Conmebol. Un but sur penalty de Lionel Messi (12e) aura suffi. Le milieu de terrain du PSG qui a joué tout le match (et qui a été averti dès la 21e minute) s’est exprimé lors d’une conférence de presse d’après-match. Leo Paredes a admis quelques lacunes dans le fonctionnement de l’équipe argentine. “Notre erreur a été de jouer à leur rythme et de ne pas prendre un peu plus le ballon”, a expliqué le joueur parisien. De son côté, le latéral droit formé au PSG Colin Dagba a joué l’intégralité du France/Liechtenstein espoirs. Les Bleuets se sont imposés sans surprise 5-0.