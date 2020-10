Pedros : “Kean, c’est maintenant qu’il faut lui faire confiance”

Moise Kean brille en ce moment sous le maillot du PSG avec quatre buts en deux matches. Il profite de la blessure de Mauro Icardi pour accumuler du temps de jeu. Mais au retour de l’international argentin, Moise Kean gardera-t-il sa place ou devra-t-il retourner sur le banc. Pour Reynald Pedros, ce n’est pas la question. Il faut faire confiance à Moise Kean.

“Je vois un peu les critiques sur ce joueur, Choupo-Moting c’était pareil. C’est une pipe, il ne met pas un pied devant l’autre, il n’est pas ci, il n’est pas ça. Mais à l’arrivée, on s’aperçoit que c’est un joueur qui a de la valeur, défend Pedros sur le plateau du Late Football Club. Il joue avant-centre, le PSG a actuellement besoin d’un avant-centre, Icardi n’est pas là, Mbappé est mieux sur un côté. C’est l’avant-centre, il marque des buts. Il faut lui faire confiance, c’est maintenant qu’il faut lui faire confiance. Il faut lui donner beaucoup de confiance et puis il va rendre service à l’équipe. Après on aura le temps de savoir quand Icardi reviendra s’il reprendra sa place ou non. S’il continue à marquer des buts, ce sera lui le titulaire.