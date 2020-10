Pembélé va prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en 2024 (L’E)

Après les départs libre de tout contrat de Tanguy Kouassi (FC Bayern) et Adil Aouchiche (AS Saint-Etienne), le PSG souhaite prolonger ses jeunes à fort potentiel. Ainsi, le polyvalent défenseur du centre de formation – Timothée Pembélé – va prochainement prolonger son contrat avec son club formateur, comme le rapporte lequipe.fr. Sous contrat professionnel avec les Rouge et Bleu jusqu’en 2021, l’arrière droit (qui peut aussi évoluer en latéral gauche ou en défense centrale) va étendre son bail de trois saisons et “sera donc lié désormais au PSG jusqu’en 2024.” Les discussions autour de la prolongation de contrat du joueur “devraient aboutir dans les jours à venir”, précise L’Equipe.

Présent de manière régulière avec le groupe professionnel depuis la saison dernière, l’international U19 de l’Equipe de France a été sollicité par de nombreux clubs allemands et anglais, dont Chelsea qui “avait très récemment formulé une offre” pour le joueur de 18 ans. “Sollicité ces derniers jours pour des prêts, le PSG a repoussé cette hypothèse”, précise le quotidien sportif. En effet, les dirigeants parisiens estiment que la polyvalence de Timothée Pembélé “peut en faire un élément utile dans le cadre de la rotation de l’effectif”, conclut L’Equipe sur son site internet.