Pereira : “Je suis quelqu’un qui n’abandonne jamais, sur et en dehors du terrain”

Après Sergio Rico, Mauro Icardi, Alessandro Florenzi et Moise Kean, le Paris Saint-Germain vient d’officialiser sa cinquième recrue de ce mercato estival. Avec l’arrivée de Danilo Pereira, le PSG semble enfin avoir trouvé cette fameuse sentinelle qui peut jouer devant la défense et qui amène de l’impact physique au milieu de terrain. Le Portugais de 29 ans a été interrogé par le site internet du club de la capitale et a fait part de sa fierté de rejoindre les Rouge & Bleu.

Son ressenti :

C’est un sentiment très spécial de signer pour ce club. J’ai attendu ce moment avec impatience. J’espère maintenant donner le maximum pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs cette saison.

Pourquoi le choix du PSG et sa vision du club :

Ce qui m’a convaincu, c’est le club lui-même, sa grandeur. Le nom du Paris Saint-Germain est très connu en Europe et dans le Monde. Et ça, ça motive n’importe quel joueur.

Le Paris Saint-Germain est considéré comme un grand club au Portugal. C’était le club de Pauleta, un grand attaquant de notre pays et de l’histoire du PSG. Les gens l’aiment beaucoup ici et c’est aussi un motif de fierté pour moi de rejoindre un club dans lequel un grand joueur portugais a laissé son empreinte.

Son style de jeu et ses ambitions :

Je suis quelqu’un qui n’abandonne jamais, sur et en dehors du terrain. Pendant le match, je reste concentré jusqu’à la dernière seconde, je me bats pour chaque ballon, et je veux jouer un beau football.

Mon ambition c’est de remporter tous les trophées possibles ! Je pense que c’est le rêve de tout joueur. Il faut toujours rêver grand et vouloir conquérir des objectifs plus importants.