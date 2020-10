Pereira : “Malheureusement, nous n’avons pas réussi à gagner”

Seize ans après sa dernière défaite en phase de groupes de Ligue des champions au Parc des Princes, le PSG s’est incliné face à Manchester United (1-2) dans le cadre de la 1ère journée de C1. Un match qui a également été marqué par la première de Danilo Pereira sous le maillot des Rouge et Bleu. Et à l’instar de nombreux de ses coéquipiers, l’international portugais a réalisé un mauvais match (noté 3/10 par la rédaction de CS). Malgré tout, le milieu de terrain parisien a savouré ses débuts avec son nouveau club. “L’expérience est très bonne, c’est toujours une bonne chose de jouer ici dans ce stade, avec ce club. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à gagner, c’est ce que nous désirions le plus. Nous avons eu des occasions que nous n’avons pas concrétisées, mais je suis heureux de mes débuts”, a déclaré Danilo Pereira au micro de Téléfoot.