Pérez : “Ne pas être resté au PSG est le grand regret de ma vie”

Les supporters du PSG de longue date le connaissent bien, le petit milieu offensif international Christian Pérez a fait le bonheur des Rouge & Bleu de 1988 à 1992. Et la réciproque est vraie. Le joueur qui a passé neuf saisons au Nîmes Olympique (finaliste de la Coupe de France en 1996 avec le club gardois) le confirme. Il aurait aimé faire plus que quatre saisons au PSG. “J’ai aimé le PSG et j’en suis parti contre mon gré. Quand on s’entoure mal, ce sont des choses qui arrivent”, confie Christian Pérez à Objectif Gard. “Michel Denisot devait prolonger mon contrat, mais mon agent n’avait pas bien travaillé sur ce dossier. Lors d’une soirée un peu arrosée, alors que je devais partir pour l’Euro 92, j’ai révélé que j’avais une proposition de Monaco. J’aurais dû ne rien dire et en reparler le lendemain. Ça ne tient à rien, car peut-être que Denisot ne savait pas que je voulais rester à ce point. C’est le grand regret de ma vie.”