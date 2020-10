Petric : “Nous serons au top pour espérer prendre des points”

Denis Petric (32 ans) est la doublure d’Alban Lafont au FC Nantes. Le portier s’attend à un match ouvert au stade de la Beaujoire (à huis clos) contre le PSG ce soir car même s’il y a quatre défenseurs en moins au FCN (Nicolas Pallois, Sébastien Corchia, Andrei Girotto et Fabio). Mais les remplaçant sont rodés et connaissent l’organisation de l’équipe, assure le Canari.

“Il n’y a pas si longtemps le PSG a joué la finale de la Ligue des champions. Il ne faut pas non plus penser que cette équipe est moins forte. Elle a enchaîné pas mal de matches ces derniers temps. Mais les Parisiens ont tellement de bons joueurs qu’ils peuvent pratiquement faire deux équipes à chaque match. J’espère qu’ils ne seront pas au meilleur de leur forme et que nous, nous serons au top pour espérer prendre des points“, prévient le gardien de but nantais dans Ouest France. “Quatre défenseurs en moins ? À chaque test Covid, on peut avoir des surprises. Maintenant, on travaille bien à l’entraînement. Tout le monde est concentré et sait ce qu’il a à faire sur le terrain puisque nous travaillons les mêmes exercices et dans la même organisation. Tout le monde connaît les attentes et les consignes puisque les joueurs ne sont pas arrivés avant-hier.”