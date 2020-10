Pinto : “L’entourage de Danilo nous a indiqué que le PSG l’avait recruté en tant que défenseur”

Danilo Pereira, prêté par le FC Porto, deviendra normalement un joueur du PSG en juin prochain, une opération à 20M€. Sentinelle de métier, l’international portugais est vu comme un défenseur central par Thomas Tuchel. Et si cela peut surprendre, même dans son pays, il semble que Danilo Pereira avait été informé de cette considération avant de signer au PSG. C’est ce que rapporte Paulo Pinto, journaliste pour A Bola.

“À Porto, il a déjà joué une fois ou deux à ce poste, mais il était plus efficace au milieu. Il joue défenseur central uniquement pour dépanner. Il préfère évoluer au milieu”, explique le journaliste à Foot Mercato. “Je ne suis pas surpris parce que l’entourage du joueur nous a indiqué que le PSG l’avait recruté en tant que défenseur central et non comme sentinelle. Danilo peut jouer à ce poste même si ce n’est pas sa position d’origine. Mais je pense qu’avec le temps, Tuchel finira par le repositionner dans l’entrejeu.”