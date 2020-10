Piquionne : "Tuchel ? Il n'y a plus de coaching, il n'y a plus rien..."

Le Paris Saint-Germain a enchaîné un sixième succès de suite en championnat face à Dijon (4-0) et a retrouvé la première place du classement pour la première fois de la saison. Malgré cette très large victoire, l’attention était portée sur Thomas Tuchel, qui a décidé de prendre tout le monde à contre-pied en alignant Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain. Cette décision en a surpris plus d’un et certains considèrent même que le coach allemand est dépassé par les événements.

C’est le cas du consultant pour RMC Sport Frédéric Piquionne, qui estime que l’entraineur parisien est moins investi par rapport à une autre époque.

“Tuchel ? Il n’y a plus de coaching, il n’y a plus rien… Il y a une forme de désinvolture chez lui ! Lorsque tu le voyais sur le banc, il y avait des gestes, des paroles… Tu le sentais investi. Aujourd’hui il est sur son banc, il ne dit plus rien… Il est là et il est impuissant par ce que peuvent aussi faire les joueurs sur le terrain, comme par exemple Neymar !”