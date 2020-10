Pogba : “PSG / MU ? Je pense que ça sera un match très intéressant”

Le PSG recevra Manchester United le 20 octobre prochain dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Un remake du huitième de finale de C1 et l’élimination des Rouge & Bleu suite au généreux penalty concédé par le PSG après une main de Presnel Kimpembe. Actuellement présent en équipe de France Paul Pogba s’est projeté sur cet affrontement.

“On sait tous que ça a beaucoup parlé après le succès de MU contre le PSG, succès inattendu aux yeux du monde entier, il faut le dire. Mais maintenant on parle avec les finalistes de la Ligue des champions, une équipe qui est aujourd’hui plus forte, assure Paul Pogba en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sport. Mais nous aussi on s’est renforcé avec des très bons transferts, dont El Matador. Je ne peux pas dire comment ça va se passer, j’espère que je vais jouer. Mais ça sera un match à regarder vu l’histoire du dernier match et bien sûr le transfert d’Edinson. Je pense que ça sera un match très intéressant.“