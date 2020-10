Pour RMC Sport, il sera difficile pour Tuchel de prolonger son contrat

Hier soir, à l’issue de la victoire du PSG contre Angers, Leonardo n’a pas hésité à critiquer son entraîneur – Thomas Tuchel – après que ce dernier ait critiqué la gestion du mercato du directeur sportif brésilien. “Je n’ai pas aimé les déclarations de Thomas Tuchel. […]il faut comprendre la situation. Il faut respecter le club, et la direction sportive. Celui qui n’est pas content, on doit le régler en interne. Si Tuchel décide de rester, il doit respecter la direction sportive“, a assené Leonardo en zone mixte hier soir. Ce samedi, RMC Sport fait le point sur ce dossier et explique que Thomas Tuchel et le directeur sportif ont passé une semaine de haute tension en raison du mercato. “Plusieurs pistes sont encore actives, mais rien ne dit qu’elles trouveront une issue favorable d’ici lundi“, ce qui agace Thomas Tuchel assure le média sportif. Malgré cela, le coach allemand devrait toujours être le coach du PSG cette saison “compte tenu de ce que cela pourrait lui (Leonardo) coûter.” Mais une prolongation de contrat de Thomas Tuchel, qui est lié au PSG jusqu’en juin 2021, “semble difficile à moins d’une victoire en Ligue des Champions“, conclut RMC Sport.