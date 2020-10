Pour Rothen, "la façon de s'entraîner du PSG n'est pas bonne"

Depuis le début de la saison, le PSG déplore un blessé quasiment à chaque match. La raison invoquée par beaucoup est l’accumulation des matches entre le championnat, la Ligue des Champions et les matches avec les sélections. De plus, le PSG n’a pas vraiment eu de pose entre la finale de la Ligue des Champions et le début de la saison 2020-2021. Mais Jérôme Rothen préfère pointer du doigt la façon de s’entraîner des Rouge & Bleu qui n’est “pas bonne” selon lui.

“La façon de s’entraîner du PSG n’est pas bonne. La finale de la Ligue des Champions – bravo à eux – c’est l’arbre qui cache la forêt par rapport à cette fameuse préparation physique, peste Rothen dans son émission Rothen Régale sur RMC. […] Les joueurs sont contents d’aller s’entraîner, par moments c’est bien d’avoir le sourire, d’être enthousiaste, dans la joie et la bonne humeur parce que tu fais des exercices qui te plaisent mais il y a des autres exercices qui ne te plaisent pas et que tu dois quand même les faire. Là, j’ai l’impression que ces mecs-là ne les font pas à fond. Il y a vraiment des manques depuis le début de la saison. […]Il a beaucoup de joueurs qui tirent la langue au bout de 20-25 minutes.“