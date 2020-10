Pour son ancien coach, “Rafinha est capable de devenir une pièce essentielle du PSG”

Alors que pour beaucoup considéraient que le mercato parisien était terminé avec les arrivées de Moise Kean et de Danilo Pereira, le PSG a réussi à boucler sur le fil le recrutement de Rafinha en provenance du FC Barcelone. Le milieu de terrain s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en juin 2023.

Interrogé longuement par le média Eurosport, son ancien entraineur de l’équipe réserve du FC Barcelone, Eusebio Sacristan, pense que le Brésilien peut être une véritable plus value pour le PSG.

“Si vous tirez le meilleur de Rafinha, vous avez un joueur de niveau international avec des objectifs majeurs. Paris souhaite devenir champion d’Europe ? Avec sa mentalité, Rafinha est capable de devenir une pièce nécessaire dans l’objectif du PSG (…) Rafinha est un joueur de champ qui se distingue par sa mobilité intense et son énergie dans le jeu collectif. C’est un joueur qui sort de la norme, un footballeur de rue qui va te créer le décalage pour que ton équipe gagne.”