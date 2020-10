Officiel : Prolongation jusqu’en 2024 et prêt à Lens pour Kalimuendo

Ces dernières 48 heures ont été très actives du côté du Paris Saint-Germain. En effet alors que Moise Kean et Danilo Pereira se sont officiellement engagés avec le PSG, les Rouge & Bleu vont enregistrer un départ en ce dernier jour de mercato. Le “titi” parisien Arnaud Kalimuendo, un seul match en Ligue 1 Uber Eats, devrait avoir davantage de temps de jeu cette saison.

Comme avait indiqué le média Téléfoot, via son journaliste Simone Rovera, le jeune attaquant a “réglé les derniers détails” avec le club de la capitale pour une prolongation de contrat jusqu’en 2024 avant d’être prêté au RC Lens pour cet exercice 2020/2021. Il est précisé que ce prêt sera assorti d’une option d’achat même si “le PSG garde un contrôle sur le joueur”. Le club nordiste pourra acheter l’attaquant en fin de saison si, et seulement si, les Rouge & Bleu “donnent le feu vert”.

Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui arrive à garder la main sur un de ses talents du centre de formation.

[MAJ 12h35] : Le RC Lens et le Paris Saint-Germain ont tous les deux officialisé le prêt de Kalimuendo vers les Sang et Or. Le PSG a lui aussi communiqué la prolongation de contrat de son jeune attaquant.