PSG / Angers – Capelle : “Toujours plaisant d’aller jouer à Paris”

Ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain reçoit le SCO d’Angers dans son antre du Parc des Princes, une partie comptant pour la 6e journée de Ligue 1 (21h, Téléfoot). Forcément, c’est un rendez-vous qui s’annonce plutôt difficile pour les Angevins, eux qui connaissent un bon début d’exercice (8e à égalité de points avec le PSG). Devant la presse, Pierrick Capelle, milieu de terrain du SCO, se dit, en tout cas, enthousiasmé à l’idée de jouer sur la pelouse francilienne.

“C’est toujours plaisant d’aller jouer à Paris. On côtoie le top niveau. L’objectif, quand on va là-bas, c’est aussi celui de s’imprégner de ce qui se fait au plus haut niveau. L’an dernier, j’avais joué latéral gauche au Parc, et j’avais Mbappé sur mon côté. Ce n’était pas facile de courir aussi vite que lui (rires). Au fil des minutes, il faut réussir à garder la lucidité et le sang-froid“, a indiqué Capelle dans des propos relayés par le compte Twitter du SCO.